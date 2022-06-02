За ніч окупанти не здобули успіху в Сєверодонецьку. ЗСУ посувають ворога на певних вулицях, - Гайдай

За ніч війська РФ не здобули успіху в Сєверодонецьку. ЗСУ посувають ворога на певних вулицях.

Про це повідомив під час телемарафону глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація важка, але контрольована.

"Орки намагаються прорвати нашу оборону на всіх напрямках. Вийти на Лисичанськ рашисти намагаються з боку Золотого та Тошківки; наступають з боку Попасної та Комишувахи, та з Білогорівки, аби відрізати трасу "Лисичанськ-Бахмут", - зазначи він.

Також Гайдай повідомив, що пріоритетний напрямок наступу військ РФ - Сєверодонецьк. За ніч рашисти успіху не мали. Наші захисники продовжують проводити контратаки, посувати росіян на певних вулицях, вчора, як вже повідомляли, наші взяли в полон шістьох окупантів.

"Чекаємо на поліпшення ситуації, аби поповнити запаси продуктів та води для місцевого населення. В місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців. Евакуація з Сєверодонецька зупинена. Щодо Лисичанська - може поновитися, зараз спостерігаємо за безпековою ситуацією. З Гірської громади вчора вдалося вивезти людей. Але в цілому, евакуація з Луганщини наразі небезпечна. Радимо залишатися в укриттях!", - зауважує очільник регіону.

Він також інформує, що всі населені пункти області під постійними ворожими обстрілами. Лисичанськ - під українським контролем.

"Вчора орки вгатили по лікарні. До міста ще маємо можливість привозити гумвантажі. Рашисти не видохлися, їх багато, вони продовжують системно винищувати область. Наші захисники мужньо тримають оборону", - резюмує він.