Вдячний Люксембургу за історичне рішення надати Україні зброю. Ваш потенціал потужніший, ніж у декого, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Люксембургу, подякував цій державі за своєчасне постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Вдячний владі та народу Люксембургу за історичне рішення надати Україні зброю. На відміну від інших держав Люксембург не має великих військових складів чи значних оборонних виробництв. Але ви проявили солідарність масштабу великої нації та надали оборонну допомогу вчасно й без зайвої бюрократії, як і належить людям з великою душею. Ви довели, що ваш потенціал – потужніший, ніж у декого з тих, хто залишився слабким навіть попри значно більший географічний масштаб", - зазначив глава держави.

Крім того, він подякував Люксембургу за підтримку санкцій проти РФ.

"Я вдячний вам і за участь у санкційному тиску на Росію. Тільки разом усі демократичні держави можуть забезпечити такі умови, щоб Росія задовольнилася масштабом власної території й не посягала на життя інших країн", - сказав Зеленський.

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