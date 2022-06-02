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Україна де-факто вже стала частиною Євросоюзу, - Зеленський

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Україна де-факто вже стала частиною Євросоюзу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна співпрацює з Люксембургом як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС.

Про це він заявив під час виступу у парламенті Люксембурга, передає Цензор.НЕТ.

"Україна де-факто вже стала частиною Європейського Союзу. Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству. Що може довести це краще, ніж те, що ми захищаємо одне одного?" - зазначив президент.

Зеленський висловив сподівання, що Люксембург підтримає надання Україні у червні офіційного статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також глава держави запросив главу уряду Люксмебурга приїхати до України.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Дайте ему слабительного, тьфу, снотворного. Видимо от недосыпа у него пурга там, где по идее должна быть голова.
  • barrakud2 12499ce3
    Шо воно ліпить?
  • Бенина Мама
    Асфальт, шашлыки на майские, ЕС без НАТО, москвашвея, абырвалг...
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