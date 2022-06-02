Україна де-факто вже стала частиною Євросоюзу, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна співпрацює з Люксембургом як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС.
Про це він заявив під час виступу у парламенті Люксембурга, передає Цензор.НЕТ.
"Україна де-факто вже стала частиною Європейського Союзу. Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству. Що може довести це краще, ніж те, що ми захищаємо одне одного?" - зазначив президент.
Зеленський висловив сподівання, що Люксембург підтримає надання Україні у червні офіційного статусу кандидата на вступ до ЄС.
Також глава держави запросив главу уряду Люксмебурга приїхати до України.