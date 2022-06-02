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Польща закликала Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти РФ

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Польща закликала Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти РФ
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер висловив занепокоєння позицією Угорщини щодо шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставлення Угорщини нас турбує. Ми однозначно закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проект пакету санкцій якомога швидше", - сказав речник уряду Пьотр Мюллер, відповідаючи на запитання про блокування Будапештом шостого пакету санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, Угорщина зажадала, щоб голова московської церкви патріарх Кирил, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії. 

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Полякам черговий респект! Але, нажаль, мадярам начхати на всі ці заклики Ось з ЄС би їх викинути до біса.
  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Шо там нефтепровод Дружба?
    За эти годы он критически износился и дабы избежать техногенной катастрофы необходимо временно приостановить его экслуатацию и провести аудит.
    Что такое аудит мы пока не знаем, но проводить надо начинать...
  • Зэлэный_Змий
    Ще трохи і поляки дадуть ******* кизди.
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