"Референдуми" про входження "ЛДНР", Запорізької та Херсонської областей до складу РФ наразі провести неможливо, - Пєсков

Для проведення "референдумів" на окупованих територіях України (Донбас, Херсонщина та Запорізька області) необхідні певні умови та бажання мешканців цих територій.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Не в Кремлі прийматимуть рішення про референдуми. Ми неодноразово говорили, що свою долю мають вирішувати самі люди, які мешкають на цих територіях", - сказав він.

У Пєскова запитали, які умови необхідні для проведення "референдумів". Він у свою чергу відповів, що насамперед потрібно забезпечити безпеку мешканців зазначених територій.

"Коли безпека повністю не забезпечена, а ми бачимо, що продовжуються удари українських військових та націоналістів із цивільних цілей на цих територіях. Звісно, ​​за цих умов навряд чи можна говорити", - зазначив речник Путіна.

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