Чернігівщину обстрілюють із 120-мм міномета з території РФ, - ОК "Північ"

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 11:45 до 12:15 спостерігачі зафіксували 12 вибухів в районі Михальчина Слобода. Попередньо, з міномету калібру 120 мм.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, з 13:30 до 13:45 зафіксовано 10 вибухів (приходи) в районі Михальчина Слобода. Також, попередньо з міномету калібру 120 мм.

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"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - інформують в ОК "Північ".