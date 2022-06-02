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Час працює проти Росії, її економіка руйнується, - німецький міністр

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Час працює проти Росії, її економіка руйнується, - німецький міністр
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що санкції Заходу у відповідь на вторгнення РФ в Україну сильно впливають на російську військову машину і цей процес посилюватиметься.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російська економіка руйнується", - сказав Габек законодавцям, додавши, що Німеччина відіграла тут свою роль, скоротивши експорт до Росії в березні на 60%, а ще більш різке падіння очікується у квітні.

У країнах-союзниках, які беруть участь у санкціях, експорт до Росії впав на 53% за попередні місяці, тоді як, за словами міністра, серед нейтральних або проросійських держав падіння становило 45%.

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"Путін все ще отримує гроші, але... час працює не на Росію, а працює проти Росії", - сказав він.

Унаслідок санкцій Москва втратила доступ до матеріалів, які мають вирішальне значення для її здатності вести війну, сказав Габек, наприклад, "оновлення безпеки для літаків, у результаті чого літаки незабаром будуть приземлені".

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла би перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Блін, чувак, рашка це не європа. Якщо економіка просяде достатньо глибоко, то кацапів загонять в трудові лагері, назначать пайку, норму і вертухаїв. І будуть чуваки колбасіть на розбудові комунізму і стрибати від радості за додаткові 200 гр хліба.
    Це все вже було. Це все зараз є наприклад в П.Кореї. Чому це не може статися знову?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ///
    !!!!!!!Это база! Турки согласились отдать Байрактар, на который собирали литовцы - бесплатно. А собранные деньги пойдут на боеприпасы для него и поддержку Украины.

    https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4168
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