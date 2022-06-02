Ініційовано засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання ініціювали 5 членів комісії, троє міжнародників та 2 українців. Після цієї ініціативи Комісія ЗОБОВ’ЯЗАНА зібратися згідно з положенням про її роботу", - написав він.
Шабунін нагадав, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.
"Від грудня 2021 року контрольована Татаровим частина комісії та особисто голова комісії Коваль зривали його призначення", - пише Шабунін.
Голова ЦПК звернув увагу на те, що вже цього місяця, в червні буде ухвалене рішення про кандидатство України на вступ до Євросоюзу.
"Я сподіваюся, тепер членам комісії вистачить розуму не вставляти палки в колеса нашій інтеграції в ЄС. Інакше вони банальні колаборанти, які дають ворогам України можливість зривати наш вступ в ЄС", - підсумував Шабунін.