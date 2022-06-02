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Підтримати вступ України до ЄС - це наша історична відповідальність, - фон дер Ляєн

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Підтримати вступ України до ЄС - це наша історична відповідальність, - фон дер Ляєн
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, Євросоюз зобов’язаний підтримати Україну на шляху до ЄС, назвавши це його "історичною відповідальністю".

"Українці борються так мужньо, тому що вони точно знають, яке майбутнє вони хочуть. Майбутнє вільного та відкритого суспільства, що належить до спільної демократичної спільноти. Вони хочуть приєднатися до ЄС. Ми чули це знову і знову. Я вважаю, що це не тільки наш стратегічний інтерес, а наш моральний обов’язок - уможливити їхнє членство у ЄС та прокласти їм шлях до нашого Союзу", - заявила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, а сама Україна має виконати необхідні для вступу умови і відповідати стандартам.

"Але наскільки швидко (Україна рухатиметься до ЄС. - Ред.), якою є швидкість - це залежить від самої країни і нашої підтримки… Від нас залежить, наскільки сильно ми підтримуємо, інвестуємо, та в руках наших українських друзів, що вони з цього роблять", - сказала фон дер Ляєн.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, Джерело: https://censor.net/ua/n3345516

    так включайте Украину в ЕС и через Брюссель контролируйте все инвестиции -
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Тем более, что статус кандидата ни к чему ЕС не обязывает, потом могут брать хоть год, хоть 10 лет, но предоставлением этого статуса ЕС бы подало сигнал, что Украину там не против видеть, безо всех тех дешёвых поддержок на словах с дулей в кармане.

    Так что голосуйте "за".
  • Roman Osen
    А Орбан буде проти.
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