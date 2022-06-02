Україна отримає €330 мільйонів допомоги від ЄС для підтримки населення та економіки

Україна отримає від Євросоюзу 330 млн євро в межах Програми ЄС з підтримки України в надзвичайних ситуаціях. Ці кошти розраховані на підтримку населення, яке постраждало внаслідок війни Росії проти України, а також сприятимуть зміцненню стійкості країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Офісу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, відповідну угоду підписали віцепрем‘єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та заступниця генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова.

"Екстрений пакет допомоги є важливим кроком для підтримки українців в умовах війни. Об'єднуємо зусилля для полегшення страждань українських громадян та посилення стійкості України для протистояння повномасштабній війні Росії", – прокоментувала Стефанішина, – Ми відчуваємо лідерство ЄС і щиро дякуємо нашим партнерам за таке необхідне рішення".

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Зокрема, зазначається, що кошти розраховані на підтримку:

внутрішньо переміщених осіб,

малих сільськогосподарських господарств,

громадянського суспільства та ЗМІ,

відновлення цивільної і транспортної інфраструктури;

підвищення енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів.

Ці кошти надаються з бюджету ЄС відповідно до Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва.