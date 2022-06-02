Україна отримає €330 мільйонів допомоги від ЄС для підтримки населення та економіки
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Офісу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, відповідну угоду підписали віцепрем‘єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та заступниця генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова.
"Екстрений пакет допомоги є важливим кроком для підтримки українців в умовах війни. Об'єднуємо зусилля для полегшення страждань українських громадян та посилення стійкості України для протистояння повномасштабній війні Росії", – прокоментувала Стефанішина, – Ми відчуваємо лідерство ЄС і щиро дякуємо нашим партнерам за таке необхідне рішення".
Зокрема, зазначається, що кошти розраховані на підтримку:
- внутрішньо переміщених осіб,
- малих сільськогосподарських господарств,
- громадянського суспільства та ЗМІ,
- відновлення цивільної і транспортної інфраструктури;
- підвищення енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів.
Ці кошти надаються з бюджету ЄС відповідно до Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва.