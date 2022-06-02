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Польща припинить виплати для тих, хто прийняв українців

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Польща припинить виплати для тих, хто прийняв українців
З 1 липня Польща перестане виплачувати по 40 злотих (273 грн за курсом НБУ) на день своїм громадянам, які прихистили українських біженців.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

"Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", — сказав заступник глави польського МВС Павел Шефернакері. Він додав, що також будуть винятки — зокрема для людей з інвалідністю, вагітних жінок та багатодітних сімей.

Зазначається, що польський уряд у спеціальному законі спочатку гарантував пільги на перші 60 днів для українців, які рятуються від війни, а місяць тому продовжив їх ще на 60 днів. А втім, з 1 липня виплати припиняться.

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"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти — від 300 злотих на кожного до 500 і вище злотих на кожну дитину, — та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін", — сказав у коментарі Rzeczpospolita високопоставлений політик із партії "Право і справедливість".

Видання зазначає, що рішення уряду продиктоване також великими видатками. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні витрати на 115 тисяч осіб у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.

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"Станом на 17 травня по всій країні було подано понад 190 тисяч заявок (на отримання виплат — ред.). Вони становлять понад 821,9 млн злотих", — повідомили в МВС Польщі.

За даними ООН, станом на 29 травня з України виїхали понад 6,8 мільйона громадян. Більшість із них рушили до Польщі — 3,6 мільйона людей.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    На Польщу взагалі гріх зараз навіть криве слово патякати, вони взагалі дупу розірвали собі щоб нам допомогти всім чим тільки можна. Ніхто стільки для нас не зробив (відносно власної спроможності) як Поляки. Jestemy Silny!
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Вот так будет тупое быдло из Добасса, позвашее кацапов их защищать и платить им миллиарды рублей, учится зарабатывать копеечку, а не ждать бесконечной халявы от новых хозяев.
  • Solomon c5c4359c
    Ну а як? Арбайтен, або возвертайтесь на Батьківщину.
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