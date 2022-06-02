"Байрактар", на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно. ФОТО

Туреччина вирішила безкоштовно передати Україні ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник "Байрактар", на який Литва збирала кошти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати "Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!" - написав він.

"За зібрані гроші ми купимо боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України. Дякуємо, Туреччино" - додав міністр.









Як повідомлялося, громадяни Литви за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.

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