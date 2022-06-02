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"Байрактар", на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно. ФОТО

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Туреччина вирішила безкоштовно передати Україні ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник "Байрактар", на який Литва збирала кошти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати "Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!" - написав він.

"За зібрані гроші ми купимо боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України. Дякуємо, Туреччино" - додав міністр.

Байрактар, на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно 01
Байрактар, на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно 02
Байрактар, на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно 03
Байрактар, на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно 04

Як повідомлялося, громадяни Литви за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    От за це туркам-респект...
  • botoks
    Это вам не Шольц
  • Чайка Київ
    Литва, Туреччино, дякуємо вам. Від щирого серця.
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