Путін має стати свідком стратегічної поразки Росії, - фон дер Ляєн

Україна має перемогти у війні проти російської агресії, в той час, як Путін має зазнати важкої стратегічної поразки.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці мають виграти цю війну, і Путін має стати свідком того, що для нього це є важкою стратегічною поразкою. Має бути чітко зрозумілим, що вторгнення в суверенну країну дорого коштуватиме агресору. Ми всі стоїмо за Україну. Ми не лише надаємо військову допомогу країні, що перебуває під атакою, на двосторонньому рівні від країн-членів, а також фінансову допомогу для закупівлі воєнного обладнання для України", - пояснила вона.

За словами фон дер Ляєн, Путін мобілізував свою армію для нападу на Україну, у відповідь Євросоюз мобілізував всю свою економічну потужність.

Запроваджені Євросоюзом санкції, зазначила президентка Єврокомісії, найважчий удар, який може ЄС завдати російській економіці.

"Тому що російська економіка не є такою вже сучасною, вона не є диверсифікованою, оскільки заснована на використанні викопних ресурсів. Тож, якщо ми хочемо ударити по "воєнній скрині" Кремля, якщо ми хочемо його спустошити, ми маємо позбутися залежності від російських вуглецевих ресурсів", - додала вона.

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