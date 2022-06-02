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Путін має стати свідком стратегічної поразки Росії, - фон дер Ляєн

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Путін має стати свідком стратегічної поразки Росії, - фон дер Ляєн
Україна має перемогти у війні проти російської агресії, в той час, як Путін має зазнати важкої стратегічної поразки.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці мають виграти цю війну, і Путін має стати свідком того, що для нього це є важкою стратегічною поразкою. Має бути чітко зрозумілим, що вторгнення в суверенну країну дорого коштуватиме агресору. Ми всі стоїмо за Україну. Ми не лише надаємо військову допомогу країні, що перебуває під атакою, на двосторонньому рівні від країн-членів, а також фінансову допомогу для закупівлі воєнного обладнання для України", - пояснила вона.

За словами фон дер Ляєн, Путін мобілізував свою армію для нападу на Україну, у відповідь Євросоюз мобілізував всю свою економічну потужність.

Запроваджені Євросоюзом санкції, зазначила президентка Єврокомісії, найважчий удар, який може ЄС завдати російській економіці.

"Тому що російська економіка не є такою вже сучасною, вона не є диверсифікованою, оскільки заснована на використанні викопних ресурсів. Тож, якщо ми хочемо ударити по "воєнній скрині" Кремля, якщо ми хочемо його спустошити, ми маємо позбутися залежності від російських вуглецевих ресурсів", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримати вступ України до ЄС - це наша історична відповідальність, - фон дер Ляєн

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    плата українців - за свій дебілізм що в 91ому році не стали робити те ж саме що Балтія і Польща, і що віддали ядерну зброю як останнім ЛОШАРИ в світі. таких лохів ще світ не бачив, ніхто при розумі не віддасть ядерну зброю тепер, і будуть робити всі, бо тільки це - СИЛА!
  • Andy S 89bd7d80
    Сколько раз уже повторяли, что содержание, обслуживание и обновление ЯО стоит непомерных денег, а в 90е годы Украина была беднее, чем сегодня. А вот что стоило делать, так это интенсивно развивать ракетную программу и освоить производство РСЗО.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Краще нехай увесь світ стане свідком як бункерне чмо здохне...
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