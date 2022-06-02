Швеція передасть Україні протикорабельні та протитанкові засоби, а також 95 млн євро допомоги ЗСУ, - МЗС

Швеція в рамках четвертого пакету допомоги передасть Україні протикорабельні ракети, протитанкові засоби та гвинтівки.

Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Анн Лінде, передає Цензор.НЕТ.

"Швеція відправить протикорабельні ракети, протитанкові засоби та 12,7-мм гвинтівки разом із боєприпасами в Україну. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансову допомогу Збройним Силам України. Загальна сума включає понад 95 мільйонів євро. Війна Росії проти України має припинитися!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія може відповісти на постачання американської зброї масовим обстрілом України, - NYT