Під Маріуполем виявили другу фільтраційну тюрму, - Андрющенко. КАРТА
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що раніше було відомо про фільтраційну тюрму на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52, де утримують правоохоронців, журналістів та проукраїнських активістів.
"Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волновахської виправної колонії № 120. Судячи з інформації, саме тут утримуються "неблагонадійні" до винесення вироку або проходження фільтрації. Ті, хто просто виявився підозрілим і не належить до вищеназваних категорій. Саме тут утримуються понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації", - пише Андрющенко.
Таким чином, фільтраційних таборів в Оленівці, за його словами, не один, а два.
"Цікавий факт щодо волонтерів. Майже всі вони отримували посвідчення від Червоного Хреста України. Тепер стає зрозумілим, нащо так звана днр розвернула програму дискредитації Червоного хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів", - додав Андрющенко.