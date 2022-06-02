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Україна у червні може отримати 4,8 млрд доларів від партнерів, - Гелетій

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Україна у червні може отримати 4,8 млрд доларів від партнерів, - Гелетій
Україна у червні може отримати від міжнародних партнерів фінансування в обсязі 4,8 млрд дол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пряму мову заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

"Справді, ті обсяги допомоги, які ми отримуємо, є меншими за розраховану потребу в 5 млрд доларів на місяць. Віримо, що найближчим часом обсяги зовнішньої допомоги зростуть. За наявною інформацією, у червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів від міжнародних партнерів", - сказав Гелетій.

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Як повідомлялося, в Україну від початку повномасштабної війни надійшло понад $6 млрд зовнішньої допомоги у вигляді грантів та кредитів. Україна потребує щомісячно додатково близько 5 млрд дол. для закриття поточних потреб.

Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    И чим ти відрізняєшься від скабєєвої чи симонянші?
  • MrC
    А лаптестан в червні отримає 50 лярдів від любих західних партнерів.
    Отака ***** малята, отак і будемо воювати.
  • павел блюмм 12dd57dd
    Да. Он в прошлом году сменил имя на "Юрий" и ушел работать в Нацбанк Украины.
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