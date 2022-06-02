Росія переходить на посилений режим виробництва ракет та стрілецької техніки, - Маляр

В Міноборони спостерігають перехід РФ на посилений режим виробництва ракет та стрілецької техніки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія втрачає не лише своїх людей, яких вона не шкодує, а й озброєння та військову техніку, тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво. Ми спостерігаємо, що вони переходять на посилений режим виробництва як стрілецької техніки, так і ракет.

Їхні виробництва працюють зараз у посиленому режимі", - зазначила Маляр.

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