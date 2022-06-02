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Росія переходить на посилений режим виробництва ракет та стрілецької техніки, - Маляр

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Росія переходить на посилений режим виробництва ракет та стрілецької техніки, - Маляр
В Міноборони спостерігають перехід РФ на посилений режим виробництва ракет та стрілецької техніки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія втрачає не лише своїх людей, яких вона не шкодує, а й озброєння та військову техніку, тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво. Ми спостерігаємо, що вони переходять на посилений режим виробництва як стрілецької техніки, так і ракет.

Їхні виробництва працюють зараз у посиленому режимі", - зазначила Маляр.

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Топ коментарі

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    А ми я так розумію не працюємо навіть у звичайному?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Сьогодні знову проїзджав через місто Нова Одеса Миколаївської області і між цим невеликим містом і селом Троїцьке йде "веливе крадівництво" на яке задіяно до 20 нових самоскидів "Івеко", екскаваторів, бульдозирів і іншої заморської техніки для проведення земельних робіт, а селі Ракове, де недавно були кацапи кипить робота по також по "великому крадівництву", великі крани переміщають жб блоки, техніка будує місток через якусь маленьку річечку, поруч із діючим, то що нам ті ракети. А волонтери по копійці збирають на солярку і військомати забирають останні ГАЗони для армії, а там новенька, імпортна, но друзів чи тестя Боневтіка. То як це можна назвати? Є совість у цих "слуг"?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Коли ця маляр зникне з екранів бенявователевізора і інтернету? Невже немає військових спеціалістів, щоб розповіли про війну? Скільки можна служати тьоток з дешевого базару: маряр, верещучку і люсю?
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