Parimatch йде з білоруського ринку, але бізнес в РБ не закриватиме

Букмекерська компанія Parimatch заявила, що йде з ринку Білорусі. Утім, компанія вирішила не припиняти роботу, а "передати управління місцевій команді для подальшого вирішення її долі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.

"Холдинг переводить підтримку сервісів і клієнтів на управління місцевою локальною командою Білорусі, яка більше не є частиною Parimatch холдингу. Холдинг своєю чергою більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому", - заявили в компанії.

Крім того, протягом перехідного періоду сервіси залишаться доступними в Білорусі та керуватимуться новим власником. Як довго триватиме перехідний період - в компанії не повідомили.

Раніше компанія заявила, що відкликала франшизу в Росії, проте бренд офіційно не анульований. Крім того, російські сайти пишуть, що компанія тільки провела ребрендинг.

Народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і спрямовувати ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.

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