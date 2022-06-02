Іспанська пошта випустила марку на підтримку України

Іспанська пошта випустила марку "Іспанія з Україною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо з посиланням на іспанську пошту Correos.

"Блакитний і жовтний кольори, котрі зображені на поштовій марці, присвяченій Україні, заповнили балкони і вулиці нашої країни на знак підтримки народу, який страждає від жорстких наслідків війни", - сказано в повідомленні.

Марка називається "Іспанія з Україною", ці слова розміщено на марці разом з двома офіційними логотипами поштових операторів обох країн.

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