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Для захисту власного будинку в українця має бути зброя, - Монастирський

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Для захисту власного будинку в українця має бути зброя, - Монастирський
Українці "здали іспит" на відповідальне володіння зброєю, захищаючи Україну з моменту вторгнення Росії.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші громадяни витримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого у масовому форматі, оскільки було роздано десятки тисяч одиниць зброї", - зазначив міністр, коментуючи результати опитування в "Дії".

За словами Монастирського, опитування в "Дії" щодо зброї лише засвідчило зміну ставлення людей до питання обігу зброї. Міністр нагадав, що рік тому проводилося соцопитування, і тоді воно показало, що лише третина громадян вважає за можливе володіння зброєю для власного захисту.

"Сьогодні ситуація повністю змінилася: дві третини громадян вважають себе за можливі відповідальними власниками зброї", - додав глава міністерства.

Він наголосив, що "іспит" на відповідальне володіння зброєю складено.

"Сьогодні більшість відповідальних власників зброї перебувають на фронті, захищають наші міста… Це найбільше "опитування", яке могло бути", - наголосив глава МВС.

"Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни у другому читанні. Коли буде розгляд цього законопроєкту - поки я не можу сказати, це питання до парламентарів. Але те, що концепція володіння зброєю має бути іншою, що це має бути врегульовано на рівні закону про обіг зброї - це однозначно. Ми розуміємо, і моя особиста позиція в тому, що для захисту власного будинку в українця має бути зброя", - підсумував Монастирський.

Читайте: Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в "Дії"

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Топ коментарі

  • Kolja Stambulskij
    Моня....непотрібно нас дурити....мисливська зброя для цього вже зараз дозволено законодавством...Нам потрібна автоматична та короткоствольна зброя...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А ти в курсі, що в нас люди в деяких прикордонних районах прокинулись 24 лютого вранці, а у них в місті/селі вже орки. Держава не змогла їх захистити (але це вже зовсім інша історія).
    І хотіло багато чоловіків отримати шанс захистити себе та свою родину від орків, та не було чим.
    І в армії вони служили, і з автомата добре стреляли, і не сцяли вони орків, але не було в них у той момент автоматів.
    І повираховували їх потім орки під час окупації, і загинули ці чоловіки лютою безславною смертю, беззбройні. Хоча хотіли б унести із собою у могилу 2-3 орків.
    А все тому, що такі тупаки як ти створюють у нашій країні "громадську думку", на яку орієнтується "влада", яка не змогла захистити своїх громадян у Мелітополі та Бердянську, Путивлі та Тростянці, Ірпіні та Бучі...
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Вот это да, Монастырский нам разрешил владеть оружием ( но почему-то только дома) и мы оказывается сдали экзамен... А кому сдали и с какого перепуга, не уточнил? Правда наши чудесные гавно-депутаты не спешат переходить к этому вопросу, им некогда, они заняты непонятно чем и вообще неизвестно где находятся, но это не важно, главное министр внутренних дел пропиарился на ровном месте
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