У Росії визнали ліквідацію льотчика з "верхівки" ВПС РФ генерал-майора Боташева
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.
Боташева поховали 2 червня в Карачаєво-Черкесії. Прощалися з ліквідованим в Україні льотчиком із усіма почестями на центральній площі Карачаєвська.
При цьому не уточнюється, за яких обставин загинув льотчик.
Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі, проте був звільнений через інцидент під Петрозаводськом. Так, у 2012 році генерал попросив товариша полковника покататись на літаку, доступу до якого він не мав. У повітрі генерал спробував виконати фігуру найвищого пілотажу, проте винищувач розбився. Пілоти встигли катапультуватися, але були звільнені з армії і потрапили під суд. Боташев - найвищий російський льотчик, про загибель якого на війні в Україні стало взагалі відомо.