Проблема з колаборантами не стала для України смертельною, - Монастирський

Колаборантів в Україні виявилося не так багато, як розраховував ворог, але правоохоронні органи України матимуть багато роботи після деокупації територій.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Переконаний, що Путін та ті, хто прийшли сюди - орки, вважали, що вся наша країна за один день чи максимум протягом трьох днів повномасштабної агресії перетвориться на країну колаборантів. На щастя, цього не сталося. Ми можемо говорити, що ми впевнено захищаємо кордони нашої держави. Ми, дякувати Богу, не говоримо про можливу окупацію Києва, Харкова, Сум, Чернігова" - пояснив міністр.

За словами Монастирського, проблема колаборантів не стала для смертельною України.

Говорячи про те, наскільки це масове явище в Україні, міністр пояснив, що кримінальні провадження такої категорії розслідують різні правоохоронні органи. "У Національній поліції у нас є 540 проваджень, щодо 40 осіб вже є відповідні вироки", - наголосив Монастирський.

"Далі на нас чекає багато роботи у правоохоронній системі. Особливо це стосується деокупованої Харківської області… Донецької, Луганської областей - там дуже багато таких питань", - наголосив міністр.

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