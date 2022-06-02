Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти на 50%

Країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в РФ: до 648 тис барелів на добу у липні та до 648 тис барелів на добу в серпні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Початковий план був видобувати 432 000 барелів на добу впродовж трьох місяців до вересня.

На тлі цієї новини ціни на нафту незначно змінились, додає агентство.

Ціни на нафту впали вранці в четвер напередодні зустрічі ОПЕК+ через очікування, що Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК можуть збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в Росії.

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Російський видобуток впав приблизно на 1 мільйон барелів на добу через санкції.

Одне з джерел в ОПЕК+, знайоме з позицією Росії, повідомило, що Москва може погодитися з тим, щоб інші виробники збільшували видобуток, щоб компенсувати її нижчий видобуток, але не обов'язково компенсувати весь дефіцит.

Як зазначає Reuters, згідно з низкою галузевих оцінок, західні санкції призведуть до падіння видобутку в Росії на 2-3 млн бар/д.

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Нагадаємо, нафта впала нижче 113 дол за барель після максимуму у понад 120 доларів на інформації про готовність Саудівської Аравії наростити поставки на ринок.

Зараз основним чинником є сигнал з боку Саудівської Аравії до збільшення видобутку нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій. Зростають ознаки того, що напружені відносини між Саудівською Аравією, найбільшим світовим експортером нафти, і США, покращуються.

Президент США Джо Байден, ймовірно, відвідає Саудівську Аравію цього місяця, що означатиме неминучу зустріч з фактичним правителем країни, наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, з яким він досі не зустрічався.

Це може прокласти шлях для нарощування виробництва в королівстві та допомогти знизити ціни на паливо в США, які злетіли до рекордно високих показників.