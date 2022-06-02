Мета Байдена - перемога України над Росією, - посол США Брінк

Президент США Джо Байден наголосив, що Штати допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спільна мета і президента Байдена, і Конгресу, і Адміністрації (і про це свідчать пакети допомоги, які були прийняті нещодавно і будуть прийняті) - це щоб Україна зрештою перемогла. Як зазначив учора президент Байден, наша мета - допомогти Україні стримувати подальшу російську агресію та захищатися від неї", - сказала дипломат.

Вона наголосила, що для досягнення цієї перемоги Україні мають допомагати не лише Сполучені Штати, а й інші країни.

"Президент Байден сказав, що ми допомагатимемо Україні стільки, скільки необхідно. Саме це ми робитимемо", - зазначила Брінк.

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