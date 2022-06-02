Молдова збирається узаконити введення іноземних військ у країну
12 99029
Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України має намір узаконити введення іноземних військ в країну, відповідний законопроект вже розробляється.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на молдовське видання Jurnal.
Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX (Агентство ЄС з контролю зовнішніх кордонів) для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.
Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX у Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.
Опозиція розкритикувала розміщення контингенту FRONTEX на кордоні Молдови.