Окупанти в Маріуполі не видають довідку про смерть в разі загибелі людини під обстрілами, - Андрющенко
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Російські окупанти дають довідку тільки в разі смерті з природніх причин.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нові знущання окупантів при похованні загиблих маріупольців. Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно за фактом смерті з природніх причин. В разі загибелі людини під обстрілами, або навіть смерті від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть не видається. А ховають людину виключно в братьській могилі безіменно. Максимум - близьким можуть видати довідку після поховання "зниклого безвісті".
Це вже навіть не приховування злочинів. Це вже щось інше. Але я не знаю цьому назву", - наголосив він.