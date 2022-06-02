Пов’язана з блокуванням Росією українських портів продовольча криза призведе до масштабних протестів в Європі, - Зеленський на Міжнародному безпековому форумі

Блокада Росією українських портів може призвести до дестабілізації і масових протестів в Африці та Європі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на Безпековому форумі у Братиславі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Неможливо оминути питання блокади Росією наших портів. Через цей акт агресії світ на порозі продовольчої кризи. Це не просто якась проблема з продовольством. Це дефіцит на ринку, це катастрофічне зростання цін на базові продукти, це загроза голоду для десятків мільйонів людей. Якщо цьому не запобігти, отримаємо проблему політичного хаосу в деяких країнах Африки, Азії - а отже міграційну кризу в Європі, коли люди із країн, котрі страждають від голоду, шукатимуть спасіння", підкреслив президент.

За словами Зеленського, криза в Африці неминуче перекинеться на всю Європу.

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"Також продовольча криза неминуче призведе до масштабних протестів і європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестуючим, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави Росія і однієї людини в Москві, яка дала наказ щодо морської блокади України", - зауважив він.