Затримано мешканця Краматорська, який здавав ворогу позиції ЗСУ

У Краматорську затримали та повідомили підозру чоловікові, який співпрацював з окупантами. Він доповідав російським військовим про обстріли Краматорська і здавав позиції ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, мешканець м. Краматорськ у березні 2022 року встановив на свій мобільний телефон додаток "Zello" і зареєструвався там з метою надання інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань представникам Російської Федерації та підконтрольним їй НЗФ. У додатку він вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ. Від березня по 26 квітня 2022 року підозрюваний передавав представникам РФ відомості щодо обстрілів у м. Краматорськ Донецької області.

Також він отримав від працівника ФСБ РФ завдання з’ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки Збройних Сил України на території однієї з військових частин у м. Краматорськ. Чоловік у своєму телефоні наніс на мапу відповідні дані і надіслав співробітнику ФСБ. Окрім того, підозрюваний передав ворогу координати розташування військової частини Збройних Сил України, після чого ЗС РФ було нанесено по ній ракетний удар.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чоловікові повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Викрито російського агента в "Укроборонпромі" та затримано колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході, - СБУ. ВIДЕО