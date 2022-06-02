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Дальність застосування систем HIMARS визначатимуть українські сили, - Брінк

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Дальність застосування систем HIMARS визначатимуть українські сили, - Брінк
Українські військові самі визначатимуть дальність застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS, які незабаром має отримати Київ.

Про це заявила нова посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".

"Як вчора оголосив президент Байден, був підписаний пакет безпекової допомоги на $700 млн. Він включає системи HIMARS, які є далекобійними артилерійськими системами. Це допоможе українським силам завдавати влучніші удари на більшій відстані. На яку саме відстань визначатимуть самі українські сили", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Дуже позитивна жінка, ця пані Брінк.
  • Салаутдин
    В перекладі з англійської - "Їабште,хлопи! "
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
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