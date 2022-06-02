Дальність застосування систем HIMARS визначатимуть українські сили, - Брінк
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Українські військові самі визначатимуть дальність застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS, які незабаром має отримати Київ.
Про це заявила нова посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".
"Як вчора оголосив президент Байден, був підписаний пакет безпекової допомоги на $700 млн. Він включає системи HIMARS, які є далекобійними артилерійськими системами. Це допоможе українським силам завдавати влучніші удари на більшій відстані. На яку саме відстань визначатимуть самі українські сили", - сказала вона.