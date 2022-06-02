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У підвалах підприємства "Азот" у Сєверодонецьку ховається 800 людей, - Гайдай

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У підвалах підприємства "Азот" у Сєверодонецьку ховається 800 людей, - Гайдай
Близько 800 людей ховаються в декількох бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку, який обстрілюють росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у коментарі CNN.

"Там місцеві жителі, яких попросили покинути місто, але вони відмовилися. Там теж є діти, але їх небагато", - уточнив глава ОВА.

За словами Гайдая, велика частина Сєвєродонецька захоплена Росією, але українські військові як і раніше контролюють сєвєродонецьку промзону.

Глава ОВА також уточнив, що завод знаходиться в приватній власності, і власники кажуть, що на території залишилася лише невелика кількість хімікатів.

Він також додав, що з військової точки зору "Азот" не представляє для російських військових інтересу, на відміну від маріупольської "Азовсталі".

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Топ коментарі

  • Ukraine Press
    Якого буя вони туди полізли? Була евакуація, всіх бажаючих, абсолютно всіх вивезли, якщо лишились там, значить чекають кацапню. Це не Маріуполь, де люди просто невстигли у безладі початку війни виїхати.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Знайомий з Криму виїхав спочатку до Маріуполя. Протримався трохи більше двох років та переїхав до центральної України. Казав, що попав у якесь зміїне антиукраїнське кубло.
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