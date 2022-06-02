В Україні попередили про загрозу хакерської атаки
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Хакери розсилають небезпечні листи державним організаціям України
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про нові небезпечні електронні листи з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx", які отримували працівники державних організацій України.
Зазначається, що відкриття документу загрожує ураженням комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
"Командою реагування ініційовано заходи із блокування доменного імені та відповідного серверу", - сказано в повідомленні.