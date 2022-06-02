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Наступна допомога Україні визначатиметься з урахуванням ситуації на полі бою, - посол США

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Наступна допомога Україні визначатиметься з урахуванням ситуації на полі бою, - посол США
Наступні пакети допомоги США Україні впорядковуватимуться зважаючи на ситуацію на полі бою. Також враховуватимуться прохання українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу у Києві.

Вона зауважила, що наразі не може підтвердити інформацію про те, що найближчими днями США планують продати Україні бойові безпілотники, проте наголосила, що обговорення тривають.

Пані посол запевнила, що оголошений учора пакет у $700 млн на безпекову допомогу не останній. За її словами, це частина ширшого пакету допомоги на $40 млрд, який підтримав Конгрес і опісля відповідний законодавчий акт підписав президент США Джо Байден.

"Тому кожен пакет допомоги буде упорядковуватись, відштовхуючись від ситуації на полі бою і від розмов з українцями стосовно того, чого вони потребують", - пояснила Брінк.

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    Ну чо, класний партнер у нас. Дуже вдячні. Без сарказму. Раз на 400 років пощастило із союзниками. Радіємо.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а шо за претензии???
    а свое иметь асфальт не позволял????
    спасибо за каждую единицу оружия... ибо без них .. шаурмой и шашлыками.. хер бы отбились !!!
  • Bohdanov Dmytro
    якщо своє озброєння все ******** вклали в асфальт, то треба дякувати за все, що дають
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