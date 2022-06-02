ОБСЄ планує відправити в Україну нову місію для документування наслідків вторгнення Росії

Після консультацій з Україною 45 держав-учасниць ОБСЄ знову задіяли "московський механізм", який передбачає документування місією експертів порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також можливих воєнних злочинів та злочинів проти людства, скоєних на території України російськими військами за підтримки Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це відбулося у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Під час засідання очільниця місії Франції при ОБСЄ Крістін Фаже виступила із заявою від імені 45 держав-учасниць ОБСЄ про нову активацію "московського механізму" у відповідь на війну Росії проти України, зачитавши відповідний лист на ім'я директора БДІПЛ ОБСЄ.

У ньому інформувалося про те, що, будучи занепокоєними наслідками триваючої агресії Росії проти України, делегації Албанії, Андорри, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Молдови, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Сан-Марино, Сербії, Словаччини, Словенії, Іспанія, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Великої Британії та США "знову активують московський (людський вимір) механізм відповідно до пункту 8 цього документа".

У листі містився заклик до Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) сконтактувати з Україною на предмет нової експертної місії для розгляду, подальшої перевірки та нарощування результатів висновків попереднього звіту "московського механізму", який був отриманий державами-учасницями ОБСЄ 12 квітня і в якому "підтвердилися наші спільні занепокоєння щодо наслідків вторгнення та актів війни з боку РФ".

Очільник української місії при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк під час засідання Постради відразу запевнив у повній підтримці Україною запуску 45-ма країнами "московського механізму" з метою нарощування результатів попереднього звіту.

"Враховуючи надзвичайно важку ситуацію та постійно зростаючий список звірств Росії в Україні, моніторинг та документування незалежними експертами має продовжуватися. Ми вважаємо, що залучення московського механізму людського виміру ОБСЄ зробить значний вклад у загальні міжнародні зусилля із забезпечення справедливості та притягнення до відповідальності організаторів та виконавців російських злочинів в Україні", - заявив Цимбалюк.