До Баварії на лікування прибули поранені з України

До Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Українці прибули у четвер до аеропорту Нюрнберга. Вони прибули з різних лікувальних центрів в Україні і мають "поранення, пов'язані з війною", заявило МВС Баварії.

У міністерстві не повідомили, чи є прибулі українці цивільними, а чи військовослужбовцями.

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Поранених було доставлено на борту літака Airbus A310 Бундесверу через Польщу до Нюрнберга, де в другій половині дня їх зустріли близько 100 рятувальників.

Потім машини швидкої допомоги відвезли їх до клінік у всіх адміністративних округах Баварії.

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