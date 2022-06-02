До Баварії на лікування прибули поранені з України
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До Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.
Українці прибули у четвер до аеропорту Нюрнберга. Вони прибули з різних лікувальних центрів в Україні і мають "поранення, пов'язані з війною", заявило МВС Баварії.
У міністерстві не повідомили, чи є прибулі українці цивільними, а чи військовослужбовцями.
Поранених було доставлено на борту літака Airbus A310 Бундесверу через Польщу до Нюрнберга, де в другій половині дня їх зустріли близько 100 рятувальників.
Потім машини швидкої допомоги відвезли їх до клінік у всіх адміністративних округах Баварії.