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На Східному напрямку 2 червня знищено 32 окупанти, 2 танки, 2 одиниці бронетехніки, 2 артсистеми, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

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На Східному напрямку 2 червня знищено 32 окупанти, 2 танки, 2 одиниці бронетехніки, 2 артсистеми, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється  у офіційному фейсбуці ОК "Схід"

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 2 червня, наша артилерія знищила командно-спостережний пункт російських фашистських сил. Втрати ворога складають: особового складу – 32; танків – 2; БМП – 1; БТР – 1; артилерійських систем – 2; мінометів – 1; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку росіян, знищено 38 окупантів, 3 одиниці бронетехніки, 1 артсистему, 1 склад з боєприпасами, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    молодые рыгионы
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Voc Vox
    мешали всей зэ-сворой до последнего в создании ТРО ...КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО И ГДЕ СУД НАД ПРЕДАТЕЛЯМИ?
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