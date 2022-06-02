На Східному напрямку 2 червня знищено 32 окупанти, 2 танки, 2 одиниці бронетехніки, 2 артсистеми, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОК "Схід"
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 2 червня, наша артилерія знищила командно-спостережний пункт російських фашистських сил. Втрати ворога складають: особового складу – 32; танків – 2; БМП – 1; БТР – 1; артилерійських систем – 2; мінометів – 1; БПЛА – 1".