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Президент Сенегалу їде до Путіна домовлятися про розблокування українського зерна

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Президент Сенегалу їде до Путіна домовлятися про розблокування українського зерна
Президент Сенегалу Макі Салл, який також є главою Африканського союзу, у п'ятницю зустрінеться в Сочі з Путіним, щоб обговорити "звільнення запасів зерна й добрив".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Салл їде в Росію, оскільки "блокування особливо зачіпає африканські країни", зазначили в його офісі. Також очікується обговорення зусиль Африканського союзу "щодо сприяння затиханню війни в Україні".

В українських портах Росія заблокувала 22 млн тонн зерна, призначеного для експорту, зокрема, в африканські країни.

Раніше повідомлялося, що Салл планує також відвідати Україну, проте поки що про це інформації немає.

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Топ коментарі

  • Dima30
    вона закінчиться, коли росія ********* програє, іншого варіанту немає.
  • FT FT
    Ой, а что случилось? Африканский бабуин кусять захотел? А как поддержать Украину так они или против нас или занимали нейтральную позицию. И вообще ПНХ. Что это за *затихание войны* он нам предлогает? Нам нужно свою землю, между прочем на которой выращивается зерно, назад отвоевывать.
  • Владислав
    Нехай табакерку з собой візьме)
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