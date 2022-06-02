За попередніми даними росіяни за час окупації ЧАЕС вкрали та знищили обладнання на 135 млн доларів, - The Washington Post

Російські окупанти вкрали та знищили обладнання з Чорнобильської АЕС на 135 млн доларів, деяке обладнання, яке відстежили завдяки GPS-трекерам, знаходиться у Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За даними The Washington Post, з Чорнобильської АЕС окупанти вкрали або знищили 698 комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, практично всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення.

Водночас, список того, що російські окупаційні сили вкрали, підірвали чи прострелили у чорнобильських лабораторіях та навколо них, все ще складається.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генерал-майору нацгвардії РФ Якушеву повідомили про підозру в окупації й розграбуванні ЧАЕС, - СБУ. ФОТО

Представник ЧАЕС повідомив журналістам, що за час окупації 9 їхніх колег було вбито, 5 викрадено.

До вторгнення майже 6000 робітників ЧАЕС стежили за наслідками катастрофи, а також переробляли ядерні відходи з інших електростанцій в Україні та Європі.

За кілька днів до вторгнення було евакуйовано всіх співробітників, крім кількох сотень.

Ті, хто залишився, працювали по кілька сотень годин під наглядом росіян, часто не відпочиваючи по кілька днів, намагаючись забезпечити безпеку станції та роботу систем.

Також дивіться: Мародерство на ЧАЕС: викрито генерал-майора поліції РФ Якушева, який керував розграбуванням під час окупації. ФОТО

При цьому, за словами директора "зони відчуження" Євгена Крамаренка, обладнання та інформація станції систематично розкрадалися чи знищувалися.

Пряма мова Крамаренка: "Ми бачимо, що його частина знаходиться на території Білорусі, вздовж кордону. А частина переміщується територією Білорусі - Гомель, Мінськ, інші місця".

Загалом він оцінює вартість заміни того, що було втрачено, більш ніж у 135 мільйонів доларів.

При цьому програмне забезпечення було спеціально розроблене для станції та незамінне.

Читайте також: Попередні збитки, завдані окупантами у зоні відчуження ЧАЕС, перевищують 2,5 млрд грн

Директор Центральної аналітичної лабораторії сайту Микола Безпалий сказав, що деякі з найважливіших робіт його лабораторії - моніторинг рівня радіації в зоні відчуження щодо ознак сплесків - практично неможливі без нього.

"Зараз неможливо надати достовірну інформацію, чи знаходиться обладнання в робочому стані, чи ні, тому що немає програмного забезпечення. Росіяни не зможуть ним користуватися, тому що ПЗ унікальне, зроблене спеціально для наших пристроїв", - зауважив Безпалий.

Працівники ЧАЕС скептично поставилися до того, що чиновники Росатому вивезли із Чорнобиля програмне забезпечення чи обладнання для своїх цілей.

За їхніми словами, росіяни у будь-якому разі знали б, що вони не можуть його використати, і тому найімовірнішим поясненням було те, що знищення було якимось покаранням.

Дивіться також: Підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС перевіряють на предмет допомоги РФ у захопленні АЕС, - ДБР. ФОТОрепортаж

Інша можливість, за їхніми словами, полягала в тому, що російські ядерні чиновники почали вірити кремлівській пропаганді напередодні вторгнення, яка неправдиво стверджувала, що Україна працює із західними державами над розробкою ядерної зброї.

На даний момент на ЧАЕС працюють над найкращими планами евакуації на випадок нового вторгнення.

За словами Крамаренка, реальна небезпека пов'язана з лісовими пожежами із наближенням літа. Все обладнання, яке вони могли б використовувати для боротьби з ними, вкрали чи воно стало непридатним для використання.