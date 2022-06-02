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Найпростіший спосіб уникнути продовольчої кризи в світі - якщо Путін припинить війну в Україні, - Столтенберг

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Найпростіший спосіб уникнути продовольчої кризи в світі - якщо Путін припинить війну в Україні, - Столтенберг
Війна Росії проти України стала "війною на виснаження", і західні країни повинні готуватися до "довгого шляху".

Про це попередив голова НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгого шляху", - сказав Столтенберґ журналістам після зустрічі з Байденом у Білому домі.

Повторивши, що НАТО не хоче вступати в пряму конфронтацію з Росією, генсекретар альянсу сказав, що НАТО несе "відповідальність" за підтримку України.

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За словами Столтенберга, українці "платять високу ціну за захист власної країни", але Росія також "несе великі втрати".

Війна, швидше за все, закінчиться за столом переговорів, сказав він, додавши, що те, що відбувається під час переговорів, "дуже тісно пов’язане з ситуацією на землі, на полі бою".

Відповідаючи на запитання, чи тисне Захід на Україну, щоб вона визнала втрату територій для мирних переговорів, Столтенберг сказав, що "не нам вирішувати", що Україна має прийняти чи від чого відмовитися.

Голова НАТО не коментував, чи обговорює альянс морський супровід для розблокування експорту зерна, але зауважив, що він вітає зусилля з пошуку способів отримати більше зерна.

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"Найпростіший спосіб отримати більше зерна і зменшити тиск на ціни на продовольство - це якщо президент Путін припинить війну", - сказав він.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    коли Україна переможе, а не ***** там "зупинить війну"...
    всі зупинки вже проїхали, далі без них.
  • Sophia-Maria Duglass
    Найпростіший спосіб уникнути продовольчої кризи в світі - якщо ЕС І НАТО примуть Украіну в свої союзи і будуть пильно охоронять
  • Ан Мур
    як припинить ***** війну? Хіба НАТО не знає, що значить "припинити"? Тобто, нам погодитись на окуповані території - не відомо, на який, попросту довічний час?

    Чому головка ОПи ЄрЗе не доводять всьому світу, чиновникам того же НАТО, що Україна погодиться не менше, ніж на виведення касапів з усіх окупованих ними територій?
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