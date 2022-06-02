Окупанти обстріляли з артилерії село на Дніпропетровщині, поранено 2 дітей та їхня мати, - ОВА

Російські окупанти обстріляли з артилерії село Мар’янське в Зеленодольській громаді на березі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Він зазначив:"Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду.Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт".

Унаслідок атаки поранення отримали двоє неповнолітніх та їхня мати.

Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджено. Із ладу виведено газопровід й електромережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли із артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко