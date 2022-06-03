Сума зафіксованих збитків, які російські окупанти нанесли довкіллю, сягає 200 млрд грн, - Мінприроди

Сума зафіксованих на сьогодні збитків довкіллю, завданих унаслідок агресії РФ проти України, перевищує 200 млрд грн,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиалнням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Ми постійно збираємо інформацію. Всі ті кейси, які зафіксовано, щодня додаються до мобільного застосунку "Екозагроза", до якого може долучитися кожен. На сьогодні ця цифра вже перевищила 200 млрд грн. І ми продовжуємо фіксувати ці збитки", – сказав він журналістам на майданчику ЧАЕС під час відвідування зони відчуження в четвер.

При цьому він зазначив, що не всі збитки довкілля можна оцінити у грошах.

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"Є такі екосистеми, які, мабуть, не відновляться ніколи або на це знадобляться сотні років. Якщо йдеться про згоріле дерево, яке росло 50-100 років, або випалені гектари цінних територій. І ніякі кошти їх не відновлять", – пояснив міністр.

Щодо самої ЧАЕС та зони відчуження, то, за його словами, загальна сума збитків, завданих російськими загарбниками за період окупації, вже сягнула 2 млрд грн.

Утім, міністр висловив переконання, що ця сума буде значно вищою після остаточної роботи з виявлення фактів пошкоджень.

"Робота ще триває. Упевнений, що найближчим часом остаточну суму буде розраховано для того, щоб покласти її у загальний кошик збитків і заявити про них, щоб відшкодувати", – наголосив він, зазначивши, що на міжнародному рівні буде знайдено відповідний механізм відшкодування.

"Сьогодні ми маємо перемогу, оскільки весь світ розуміє, що це був акт ядерного тероризму. Немає жодного аналогічного факту у світі. Світова спільнота знайде разом з нами правильні механізми для того, щоб притягти окупанта до відповідальності й не лише засудити, а й відшкодувати збитки", - наголосив міністр.

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Він також акцентував, що Росія має, зокрема, компенсувати й моральні збитки працівникам ЧАЕС – "тримати понад 30 діб без ротації - це травма, за яку Росія має заплатити відповідну ціну".

Як повідомлялося, Чорнобильську АЕС було окуповано з першого дня війни й до кінця березня. За цей час окупанти, зокрема, пограбували та зруйнували будівлі, розташовані в зоні, розікрали сучасну радіаційну лабораторію вартістю 6 млн євро. Крім того, під час окупації неможливо було здійснити ротацію персоналу, який фактично залишався у заручниках військових РФ.