Угорщину треба позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту Барлі
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Угорщину можуть позбавити права голосу в Європарламенті. В ЄС вважають, що країна дозволяє собі шантаж щодо інших держав. Про це заявила віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR Aktuell.
Вона також зазначила, що причиною для позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права.
За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв країну під повний контроль і дозволяє собі зловживати принципом одностайності в ЄС заради шантажу інших країн.