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Угорщину треба позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту Барлі

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Угорщину треба позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту Барлі
Угорщину можуть позбавити права голосу в Європарламенті. В ЄС вважають, що країна дозволяє собі шантаж щодо інших держав. Про це заявила віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR Aktuell.

Вона також зазначила, що причиною для позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права.

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв країну під повний контроль і дозволяє собі зловживати принципом одностайності в ЄС заради шантажу інших країн.

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Топ коментарі

  • Юля Пасічна
    Аплодую стоячи, якщо це зроблять!
  • Andy S 89bd7d80
    Допрыгаются мадьярские ****** со своим Орбаном. Будут первой страной, которую единогласно исключат из ЕС.
  • Олександр Карін
    Викиньте тих сраних мадярів *****!
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