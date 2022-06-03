Угорщину треба позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту Барлі

Угорщину можуть позбавити права голосу в Європарламенті. В ЄС вважають, що країна дозволяє собі шантаж щодо інших держав. Про це заявила віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR Aktuell.

Вона також зазначила, що причиною для позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права.

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв країну під повний контроль і дозволяє собі зловживати принципом одностайності в ЄС заради шантажу інших країн.

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