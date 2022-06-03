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Заступник генсека ООН Гріффітс прибув до Москви для вирішення продовольчої кризи, - Reuters

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Заступник генсека ООН Гріффітс прибув до Москви для вирішення продовольчої кризи, - Reuters
До Москви прибув глава гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс, щоб обговорити з російською владою розчищення морського шляху для експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гріффітс зустрінеться з російськими офіційними особами через кілька днів після того, як інший високопоставлений представник ООН, Ребекка Грінспан, провела в Москві переговори з першим заступником прем'єр-міністра Росії Андрієм Білоусовим про прискорення експорту російського зерна.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Опять 25! ООН приехало к своему боссу встало на колени и просит. Какой позор ООН!
  • НБ
    Вважаю невиправданою дурістю будь які прохання до ***** і будь яке спілкування з ним. ***** створив таку ситуацію задля власної пихи. І от сидить таке гівно і тішиться "я війну можу припинити, я можу зупинити голод, я можу наказати сонцю не вставати"...
  • Ан Мур
    а мені того гріффа не шкода. Нехай послухає ******* беліберду; і що найсмішніше - нехай потім її оприлюднить від свого імені.
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