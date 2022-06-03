Відновлена повноцінна робота аеромедичної евакуації, - Єнін

В Україні запустили повноцінну роботу аеромедичної евакуації.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із поиланням на УНІАН.

"Ми повною мірою запустили роботу проекту аеромедичної евакуації. Буквально за останній місяць нашими пілотами вже було здійснено понад 600 вильотів. За результатами нами було вивезено з поля бою та з місць ведення бойових дій вже близько 150 осіб. Принагідно ми допомагаємо нашим лікарям якомога швидше дістатись до тих місць, де сталася трагедія, або де відбувся ракетний обстріл чи ведуться бойові дії. Ми безумовно будемо розвивати цей напрямок роботи", - акцентував Єнін.

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Також перший заступник міністра внутрішніх справ анонсував, що на завтра заплановано запуск комунікаційного проекту міністерства, присвячений першим 100 дням війни в Україні.

"Проект створений з метою, щоб всі люди бачили та запам’ятовували, як викарбовувалась наша спільна перемога, очима всіх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Це Національна поліція, наші герої-вогнеборці, Державна міграційна служба, прикордонники та Національна гвардія, яка веде героїчні бої у ключових гарячих точках на сході та на півдні нашої держави",- зазначив Єнін.

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