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Це перетворилося на війну на виснаження, де українці платять високу ціну за захист своєї країни, але Росія зазнає ще більших втрат, - Столтенберг

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Це перетворилося на війну на виснаження, де українці платять високу ціну за захист своєї країни, але Росія зазнає ще більших втрат, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України "закінчиться за столом переговорів", і Україна, як і раніше, потребує підтримки Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", - сказав Столтенберг.

Він додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат".

Столтенберг похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Столтенберг обговорять посилення союзників на тлі агресії Росії, - Білий дім

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Топ коментарі

  • Viktor Voronenko
    @К.Пелагин

    Десь ФСБшним духом запахло, тобто засмерділо.

    Чи це соловйово-скабеєвським? Не розберу.
  • Olena Lynch
    Америка будет воевать вместе с Украиной до последнего россиянина. Вот так будет правильно.
  • Urs
    Якщо дійсно, Гонтареву зроблять куратором "плану Маршала" для України, то особисто я буду більш ніж задоволений.

    Людина, яка в 2014-2016 роках врятувала гривню та українську банківську систему, буде гарним глобальним кризовим менеджером для української економіки.

    Р.S. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо якесь тупе створіння, яке не знається на основах ******** геополітики та світової економіки, спробує щось тут проти Гонтаревої булькнути, піде курсом руского ваєного ******* одразу.
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