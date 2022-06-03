Кремль виявляє нерішучість щодо інтеграції окупованих територій на півдні України, - ISW
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Автори звіту пишуть, що Росія 2 червня продовжила захоплювати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Імовірно, росіяни використають їх захоплення, щоб заявити про "звільнення" всієї Луганщини, а потім повернуться до боїв на Донеччині.
На думку американських аналітиків, загарбники після попередніх втрат навряд чи мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області.
"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжуватимуть стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок", - розповідають аналітики.
При цьому військове керівництво РФ продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил та підтриманням морального духу мобілізованого особового складу. А примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць та загострить низький моральний дух.
Крім того, російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами встановлення постійного контролю на нещодавно окупованих українських територіях.
Ключові висновки експертів ISW:
-
Російські війська продовжують віддавати перевагу захопленню Сєвєродонецька за рахунок інших напрямків просування.
-
Окупанти продовжували штурм Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб отримати повний контроль над Луганською областю.
-
Росіяни поступово просувалися навколо Авдіївки.
-
Українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець і, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв’язку уздовж траси Т2207.
-
Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що підтверджує як потужний опір українців, так і "ймовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію".