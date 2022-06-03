Медведєв погрожує Україні ракетними ударами "по чому завгодно" через постачання американських систем HIMARS

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив відповіддю на використання Україною американських РСЗВ HIMARS проти Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У разі, якщо, не дай Боже, ці види озброєнь будуть використані проти російських територій, - у цьому випадку у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на ураження центрів прийняття рішень. Усім зрозуміло, що це за центри - і міністерство оборони, і генштаб, і все, що завгодно", - сказав Медведєв.

Він додав, що кінцеві центри прийняття рішень знаходяться "навіть не на території Києва".

За його словами, Москва звернула увагу на зміну позиції Вашингтона щодо постачання озброєння до України.

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"Спочатку президент США Байден сказав, що вони не постачатимуть ракетні системи залпового вогню, РСЗВ, особливо просунутої дальності. А потім ця позиція була скоригована, і було оголошено, що, принаймні, окремі види типу HIMARS будуть поставлені", - каже Медведєв.

Він визнав, що у цих РСЗВ "не така дальність, як у деяких інших систем". Проте постачання HIMARS Україні він назвав "очевидною загрозою" для РФ, на яку Кремль "має реагувати".

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