Російським бізнесменам заборонили відвідувати Європарламент

Представникам російських компаній закривають доступ на територію Європарламенту.

Про це заявила у четвер голова Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від цього часу представники російських компаній більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту", - написала Мецола у себе в соцмережі.

Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу.

Заборона стосуватиметься компаній, зазначених як найняті лобісти в ЄС, так і компаній, які перебувають у списку санкцій союзу.

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