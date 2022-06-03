Зеленодольська громада знову потрапила під ворожий обстріл, - Дніпропетровська ОВА

3 червня росіяни знову завдали артилерійського удару по Зеленодольській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентиин Резніченко.

"Ніч і ранок набагато спокійніші, ніж вечір напередодні. Хоча ворог і не припиняє обстрілів. Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада. На щастя, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Мар‘янському, яке увечері сильно постраждало через ворожу атаку, працюють фахівці - відновлюють газ та світло.

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