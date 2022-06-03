Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 463 - поранено, - Офіс генпрокурора

Понад 724 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 3 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 261. Зросла кількість поранених- 463.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення трьох дітей у м. Маріуполь Донецької області.

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Також, за даними ювенальних прокурорів, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.