Країни Балтії більше не купуватимуть електрику в РФ
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
У повідомленні латвійської енергетичної компанії зазначається, що ринок електроенергії країн Балтії з 1 червня з'єднаний тільки з Польщею та країнами Скандинавії. Однією з причин такого рішення в AST назвали проблеми з платежами: кілька банків, через які раніше переказувалися гроші до РФ, тепер опинилися під санкціями. Крім того, зазначається, що держави Балтії не хочуть здійснювати платежі російським компаніям.
За повідомленням Elering, вжиті з початку червня заходи зменшать залежність енергосистем країн Балтії від резервних потужностей у РФ, які задіяні в періоди пікового навантаження. Для забезпечення стабільної роботи електромережі місцеві оператори надалі будуть використовувати лише резервні потужності, розміщені в країнах Балтії та інших державах Північної Європи.
Раніше Естонія, Латвія та Литва використовували для цих цілей, зокрема, послуги російської енергокомпанії "Інтер РАТ".
Енергосистема країн Балтії збереже фізичне підключення до російської системи до остаточної синхронізації з європейською енергосистемою, що має відбутися до 2025 року.