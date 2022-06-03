Країни Балтії більше не купуватимуть електрику в РФ

Оператори енергосистем країн Балтії - естонський Elering, латвійський Augstsprieguma tīkls (AST) та литовський Litgrid - уклали угоду, згідно з якою більше не купуватимуть електроенергію в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У повідомленні латвійської енергетичної компанії зазначається, що ринок електроенергії країн Балтії з 1 червня з'єднаний тільки з Польщею та країнами Скандинавії. Однією з причин такого рішення в AST назвали проблеми з платежами: кілька банків, через які раніше переказувалися гроші до РФ, тепер опинилися під санкціями. Крім того, зазначається, що держави Балтії не хочуть здійснювати платежі російським компаніям.

За повідомленням Elering, вжиті з початку червня заходи зменшать залежність енергосистем країн Балтії від резервних потужностей у РФ, які задіяні в періоди пікового навантаження. Для забезпечення стабільної роботи електромережі місцеві оператори надалі будуть використовувати лише резервні потужності, розміщені в країнах Балтії та інших державах Північної Європи.

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Раніше Естонія, Латвія та Литва використовували для цих цілей, зокрема, послуги російської енергокомпанії "Інтер РАТ".

Енергосистема країн Балтії збереже фізичне підключення до російської системи до остаточної синхронізації з європейською енергосистемою, що має відбутися до 2025 року.